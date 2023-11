Lione, Jeffinho dopo la paura: 'Giocare a calcio è diventata una professione pericolosa'

(23 anni, 6 partite in Ligue 1 in questa stagione), laterale del Lione, ne ha parlato pubblicamente in seguito allo spavento di ieri sera. Dopo la sassaiola sul pullman del Lione e l'annullamento della partita a Marsiglia in programma ieri sera, l'esterno del Lione ha riassunto perfettamente le sensazioni di questa serata in un messaggio postato sui social.

"Giocare a calcio è diventata una professione pericolosa", ha scritto il brasiliano sui propri social, che ha visto il suo allenatore Fabio Grosso con la faccia insanguinata.è sceso dal pullman col volto insanguinato, mentre il suo vice Raffaele Longo è stato colpito ad un occhio. Scossi i giocatori, che hanno visto piovere sul bus diversi frammenti di vetri, che però non sembrano aver ferito altri membri della squadra.

