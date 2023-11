Lilie James allenatrice di pallanuoto uccisa dal fidanzato che si suicida

nella sezione preferiti e sull'app Corriere News., ex giocatrice e allenatrice di pallanuoto della St Andrew’s Cathedral School di Sydney, trovata morta negli spogliatoi dell’istituto nella notte tra mercoledì e giovedì. Secondo le indagini della polizia,, altro membro dello staff dell’istituto, con il quale la ragazza avrebbe avuto una relazione segreta, durata poco più di un mese.

Le ricerche della ragazza erano cominciate quando il padre non aveva avuto più notizie dalla figlia, fino alla macabra scoperta.Il corpo senza vita di Lilie è stato trovato poco prima della mezzanotte, all’interno dei bagni dello spogliatoio della scuola dove la ragazza lavorava.

. Solo negli ultimi dieci giorni, tre donne sono state uccise sul loro posto di lavoro da uomini che conoscevano bene.

Ashley Park e Paul Forman di Emily in Paris sono una coppia?I due sono stati visti, durante una cena di Gala, sempre mano nella mano, ma ancora non hanno reso ufficiale la loro relazione. Però, da quando si sono conosciuti sul set di Emily in Paris, sono diventati praticamente inseparabili Leggi di più ⮕

NBA, Chris Paul parte dalla panchina per la prima volta dopo 1.365 gare in carrieraDopo 19 anni di carriera, c'è una prima volta anche per CP3 Leggi di più ⮕

NBA: 5 curiosità della notte che vi siete persi. L'anniversario di LeBron James, panchinato Paul, -40 per WembanyamaNBA - Il meglio del basket mondiale con la regular season 2023-24: uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statisti Leggi di più ⮕

James Blunt racconta il nuovo album: 'Il mio posto nel mondo è cambiato'Il cantautore inglese torna dopo quattro anni pubblicando il nuovo 'Who we used to be' Leggi di più ⮕

NBA, LeBron James festeggia il 20° anniversario ricreando la stessa foto dell'esordioE i Kings gli fanno trovare un regalo costoso in spogliatoio Leggi di più ⮕

Juve su De Paul, ma Samardzic manda segnali sociali. Tuttosport: 'Like non casuale'Tra gli obiettivi di mercato della Juventus c'è anche la mezzala Rodrigo De Paul che, secondo Tuttosport, l'Atletico Madrid è disposto ora a cedere anche in inverno. Ma un altro nome annotato sul ta Leggi di più ⮕