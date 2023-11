Licenziamento illegittimo per dipendente bancario che maltratta i clienti

È illegittimo il licenziamento del dipendente, addetto allo sportello di una banca, che inveisce contro il cliente e lo strattona per il braccio, se alla base del rapporto di lavoro si colloca una dequalificazione professionale che ha generato una condizione «stressogena».

In un contesto lavorativo dove il dipendente è stato esposto a un trattamento «demansionante/dequalificante/mobbizzante», il maltrattamento dei clienti e gli atteggiamenti ostili nel disimpegno del servizio di sportello vanno valutati con minore severità. Il dipendente che si rivolge all’utenza utilizzando un registro inurbano e aggressivo sul piano fisico pone in essere una condotta oggettivamente riprovevole, in contrasto con i valori di civiltà che sono alla base dei rapporti interpersonali. È, tuttavia, solo un lato di una vicenda più complessa, perché vanno valorizzati (anche) il contesto ambientale ostile e le vessazioni subite dal dipendente sul piano professional

