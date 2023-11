Libano, Yemen e Siria: cresce la minaccia. Colpita base americana a Sud di Damasco

Ieri la base militare statunitense di Tanf, nella Siria meridionale e al confine con Irak e Giordania, è stata presa di mira da almeno due droni armati.

Il pericolo ora per lo Stato ebraico arriva pure dal confine con il Libano. Hezbollah, il partito libanese, filo-iraniano, nato nel 1982 per impulso appunto di Teheran, si è confrontato più volte con Israele e ha 13 seggi in Parlamento. Il suo ruolo nella guerra in corso è limitato, ma rischia di crescere.

Hezbollah afferma di aver anche abbattuto, lo scorso 28 ottobre, un drone israeliano che volava sui cieli libanesi. Ma non c’è solo questo fronte. Ieri «le forze di difesa israeliane hanno intercettato una minaccia aerea nell’area del Mar Rosso, a sud della città di Eilat». Lo hanno riferito le stesse Idf su X. C’è quindi un altro nemico a sud e sono gli Houthi dello Yemen, un altro proxy e alleato dell’Iran.

Lo Stato ebraico ha quindi reagito e ha subito rafforzato le protezioni al porto di Eilat. Il portavoce militare Daniel Hagari ha spiegato che la marina militare ha dispiegato navi lancia-missili e ha aggiunto: «In quella zona siamo in stato di allerta difensiva». «Inoltre ha spiegato - sappiamo anche attaccare, nel luogo e nei tempi che stabiliremo, sulla base dei nostri interessi di sicurezza».

