Lezioni di lingua tuscolana con la professoressa Fullin a Zelig

, impartisce lezioni dell'idioma parlato da una civiltà inventata che sarebbe vissuta nel VIII secolo a.C. e della quale resterebbe solo una stele con inciso il nome della regina che la governava: "Tuscolana". Colorata ed eccentrica, la docente esperta di archeologia spiega al pubblico alcuni termini diffusi in quella lingua antica, poi con domande mette alla prova i conduttori

Entrato nel cast di "Zelig" nel 2005, in quello stesso anno Alessandro Fullin ricopriva il ruolo di Riccardo in", telefilm di Italia 1 che racconta la vita quotidiana dei detenuti in carcere con protagonisti, tra gli altri, alcuni volti noti dello show basato sul cabaret come. Rivediamo l'interrogazione di tuscolano della professoressa Fullin a Claudio Bisio e Vanessa Incontrada a "Zelig" nel 2008.

Lezioni Lingua Tuscolana Archeologia Zelig Conduttori Claudio Bisio Vanessa Incontrada

