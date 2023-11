Lexus e Vovan sullo scherzo telefonico a Giorgia Meloni: 'Palazzo Chigi sa com’è successo, o almeno lo speria…

In Italia si discute di protocolli di sicurezza, ma "sappiamo come funzionano i protocolli, sappiamo come sfruttare i bachi nella sicurezza" afferma Vovan, "non vuol dire che, nel caso italiano, il protocollo fosse sbagliato" si inserisce Lexus, che alla domanda sull'esistenza di un intermediario, magari inconsapevole, replica secco: "Preferiamo non dirlo". Perché proprio Giorgia Meloni, domanda Rosalba Castelletti. "Ce lo hanno suggerito i nostri fan.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SKYTG24: Vovan e Lexus, chi sono i comici russi dello scherzo telefonico a Giorgia MeloniI titoli di Sky TG24 del primo novembre, edizione delle 8:00

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più ⮕

CORRIERE: Chi sono Vovàn e Lexus, i due autori dello scherzo telefonico a Giorgia MeloniLi chiamano «comici» ma sono laureati uno in legge e l’altro in economia, con trascorsi da giornalista. Hanno meno di 40 anni e da 10 beffano i potenti cercando di strappare loro qualche confidenza che poi finisce sempre per fare il gioco del Cremlino.

Fonte: Corriere | Leggi di più ⮕

ADNKRONOS: Chi sono Vovan e Lexus, i comici russi dello scherzo a MeloniTra i beffati eccellenti, Elton John, Gorbachev, Erdogan, Merkel e Lagarde

Fonte: Adnkronos | Leggi di più ⮕

ADNKRONOS: Chi sono Vovan e Lexus, i comici russi dello scherzo a MeloniTra i beffati eccellenti, Elton John, Gorbachev, Erdogan, Merkel e Lagarde

Fonte: Adnkronos | Leggi di più ⮕

LASTAMPA: Lexus e Vovan, chi sono i comici-giornalisti che si fanno beffa dei potentiL’Ufficio del Consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio dei Ministri si rammarica per essere…

Fonte: LaStampa | Leggi di più ⮕

HUFFPOSTITALIA: Merkel, Erdogan, Sanchez, le altre vittime di Vovan e LexusChi sono i comici che ingannano i leader

Fonte: HuffPostItalia | Leggi di più ⮕