Leucemia mieloide acuta: come sostenere la ricerca?

Finanziare la ricerca contro la leucemia mieloide acuta è decisivo per migliorare il trattamento di questo tumore raro del sangue, che però rappresenta il 20% di tutte le leucemie in età pediatrica. Dal 13 al 19 febbraio per sostenere Fondazione Umberto Veronesi basta inviare un SMS da telefono cellulare o chiamare da rete fissa al 45598.

Si forma nelle cellule staminali che si trovano nel midollo osseo per poi svilupparsi e diffondersi rapidamente in tutto l’organismo. In Italia si contano circa 70 nuove diagnosi all’anno nella fascia di età compresa tra gli 0 e i 18 anni. Gli esperti non conoscono ancora del tutto questo tumore sia dal punto di vista genetico, sia da quello molecolare. Al momento non ci sono trattamenti efficaci nelle sue forme recidive e refrattarie ai farmaci convenzionali.

