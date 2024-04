Lettera di un disabile mentale: 'Anche noi abbiamo diritto a una vita dignitosa'

Oggi vi posto una lettera che mi è stata inviata dopo la mia presenza a Domenica In - così è la vita con Lorella Cuccarini di domenica 29 aprile. Lascio a voi i commenti Sono un disabile mentale (schizofrenia, n.d.r) che curo da tanti anni con i neurolettici. Si accorgono di noi solo quando lanciamo qualcosa contro il Presidente del Consiglio o facciamo cadere il Papa. Nessuno fa niente per quelli come me. Pensano solo a sedarci e a rinchiuderci. Anche noi abbiamo diritto a una vita dignitosa.

A un lavoro rispettabile o a un vero sussidio economico per chi ha perso le capacità lavorative. A delle cure migliori senza tutti questi effetti collaterali. Dormo dodici ore al giorno. Sono sempre debole, stanco e confuso. Sono ingrassato di circa quaranta Kg. La mia vista è peggiorata molto. Soffro di alterazione della temperatura corporea. Non percepisco il sapore del cibo. Ho perso la memoria. Non riesco più a fare attività fisica, a studiare, a lavorar

