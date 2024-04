Lesione al legamento crociato per il centrocampista del Bologna

. Il centrocampista del Bologna ha rimediato una lesione al legamento crociato del ginocchio destro. Stagione finita, con il giocatore che dovrà essere operato nei prossimi giorni. Lo scozzese è ovviamente affranto per questo infortunio, ma vuole tornare al più presto in campo.

"Devastato dalle notizie di oggi ma la vita è così. Farò di tutto per tornare migliore e più forte di prima. Grazie a tutti per il sostegno. A presto", ha scritto il centrocampista del Bologna su Fiorentina, Christensen:"Sappiamo ciò che dobbiamo fare negli ultimi due mesi. Noi in lizza per un trofeo"Bologna, lesione la crociato per Ferguson:"Devastato da questa notizia, ma la vita è così"Juventus, Yildiz firmerà fino al 2028: annuncio atteso a breve. Poi il cambio agenteEditoriale di Luca Calamai

Pioli, questi risultati mettono a rischio la conferma. Quanto vale Vlahovic? Cairo e un Toro che merita il salto di qualità. Inter scudetto a un passo. Marotta dovrà inventarsi altri ThuramPioli, questi risultati mettono a rischio la conferma. Quanto vale Vlahovic? Cairo e un Toro che merita il salto di qualità. Inter scudetto a un passo.

Bologna Centrocampista Lesione Legamento Crociato Operazione Infortunio

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Roma, lesione all'adduttore per Dybala costretto allo stopL'attaccante della Roma si fermerà per una decina di giorni

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Empoli, Ebuehi ko: lesione parziale del legamento crociato anteriore del ginocchio destroBrutte notizie per l'Empoli, che nelle ultime settimane dell'anno dovrà fare a meno dell'esterno Tyronne Ebuehi, a cui è stata purtroppo diagnosticata la lesione parziale del legamento crociato ante

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Bari, tegola per Iachini: per Kallon lesione al legamento collaterale medialePiove sul bagnato in casa Bari, con Iachini che sarà costretto a rinunciare Yayah Kallon, attaccante sierraleonese arrivato a gennaio dall'Hellas Verona. Kallon ha subito una lesione del legamento co

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Real Madrid, Courtois 'operato con successo' dopo la lesione del meniscoUn fulmine a ciel sereno. La notizia del nuovo infortunio subito da Thibaut Courtois ha sconvolto il Real Madrid, che sperava di recuperare il suo portiere titolare in vista della sfida dei quarti di

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Roma, Azmoun fuori almeno un mese: lesione ai flessori della coscia sinistraQuanto starà fuori l'attaccante della Roma

Fonte: SkySport - 🏆 33. / 53 Leggi di più »

Roma, brutte notizie per Azmoun: l'iraniano ha una lesione ai flessori della coscia sinistraNella partita valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026 contro il Turkmenistan, l'attaccante Sardar Azmoun ha riportato un infortunio ed è tornato pochi giorni fa a Trigoria per valutare il suo s

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »