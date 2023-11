Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti sono stati beccati insieme a una festa di Halloween

La coppia formata dalla modella italiana Vittoria Ceretti e Leonardo DiCaprio ha acceso le cronache estive sin dal loro primo avvistamento e, anche se la storia non è ancora stata ufficializzata dai diretti interessati, ormai pare evidente che la loro relazione vada a gonfie vele.

L'attore, dal 19 ottobre in sala con il nuovo film di Martin Scorsese Killers of the Flower Moon, per i bookmakers e i critici è già in corsa per l'Oscar come Migliore Attore. E quale appuntamento migliore della notte delle stelle di Los Angeles (prevista per il 10 marzo prossimo) per presentare al mondo la sua nuova fidanzata?La news che Leo avrebbe presentato la sua nuova ragazza alla madre sembra, alla luce dei nuovi scatti pubblicati da TMZ, sempre più attendibile.

Avellino, Pazienza dopo la vittoria di Catania: 'Raggiungo traguardo storico'Dopo il 2-0 con il quale il suo Avellino si è imposto sul campo del Catania, Michele Pazienza ha così commentato la prestazione della formazione irpina attraverso i microfoni della Rai: 'E' un succe Leggi di più ⮕

Cristante-Thuram, tensione a fine partita: per l'urlo del francese dopo la vittoriaIl centrocampista giallorosso ha chiesto chiarimenti all'attaccante nerazzurro per l'esultanza post triplice fischio finale di Maresca. Leggi di più ⮕

Jannik Sinner, le lacrime e la dedica alla famiglia dopo la vittoria a ViennaI colpi vincenti sì, ma anche le emozioni di un ragazzo di 22 anni che sta dimostrando di essere un campione. Per lui 10 titoli Atp come Adriano Panatta Leggi di più ⮕

Toro, dopo la vittoria di Lecce c’è la Coppa Italia e il Frosinone da batterePer i granata di Juric torna la competizione nella quale non si sono mai spinti oltre i quarti di finale Leggi di più ⮕

Modena, Bianco: 'Abbiamo dato continuità alla vittoria di Brescia, era importante vincere in casa'Paolo Bianco, allenatore del Modena, ha parlato al termine del match vinto contro la Ternana. Ecco le sue dichiarazioni riportate da tuttomodenaweb: 'Mi dispiace che non siamo arrivati a fine partita Leggi di più ⮕

Modena-Ternana 2-1, le pagelle: Palumbo e Falcinelli trascinano i canarini alla vittoriaRisultato finale: Modena-Ternana 2-1 MODENA Seculin 6,5 – Nel primo tempo è quasi uno spettatore non pagante, ma si fa trovare attento su un tiro di Favilli davanti alla porta che però era in posi Leggi di più ⮕