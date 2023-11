Leo: un film per bambini che riflette su temi attuali

Leo è un film per bambini solo in superficie: al di sotto, infatti, si nasconde un'opera che riflette su temi per nulla scontati e decisamente attuali, in tempo per diventare uno dei lungometraggi prediletti del pubblico più giovane della nota piattaforma streaming, soprattutto in vista dell'arrivo delle festività natalizie che ormai si profilano all'orizzonte.

Doppiato in lingua originale da), rettile di settantaquattro anni che pensa di essere giunto al capolinea della sua esistenza e, prima di morire, vuole esplorare il mondo, visto che ha passato tutta la sua vita chiuso in una gabbia all'interno di un'aula elementare, in Florida. Quando la classe in cui vive subisce un cambio di docente, Leo viene portato a casa da uno degli alunni: per la lucertola è l'occasione perfetta per tentare la fuga e cominciare l'ultima parte della sua vita. Ma l'esperienza, invece, apre a uno scenario inaspettato: Leo si mette a parlare con la bambina che lo ha portato a casa, aiutandola a superare una sua insicurezz





Leggi di più: İLGİORNALE » Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui.

:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

OKLASALUTE: Aspirina e cuore: quando è consigliata e quando no?Informazioni affidabili, accurate e aggiornate per la salute, il benessere e l'equilibro psico fisico.

Fonte: OKLaSalute | Leggi di più »

TUTTOMERCATOWEB: Curva Sud Milano: 'Fate silenzio quando i bambini dormono, non quando muoiono'Con un toccante messaggio esposto durante Milan-Udinese, la Curva Sud rossonera ha preso posizione riguardo le guerre che stanno lacerando il mondo: 'Fate silenzio quando i bambini dormono, non quando

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più »

MEDİASETTGCOM24: Oms: '70mila donne muoiono ogni anno per emorragia dopo il parto'Ogni due minuti muore una donna quando è in gravidanza o quando partorisce

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più »

SOLE24ORE: Leo: tasse più basse del 50% a imprese che tornano in ItaliaLa strategia delineata dal viceministro all’Economia è prevista dal decreto legislativo sul fisco internazionale approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri lunedì 16 ottobre, in attuazione della delega fiscale.

Fonte: sole24ore | Leggi di più »

İLGİORNALE: Delega Fiscale, Leo: 'Aggiornamenti allo statuto dei contribuenti e semplificazione''Oggi abbiamo approvato due schemi di decreto per l'attuazione della delega fiscale. Nel primo abbiamo aggiornato lo Statuto del Contribuente, semplificando il rapporto tra fisco e contribuenti e anche introducendo strumenti di autotutela. Nel secondo abbiamo semplificato le procedure per gli adempimenti dei contribuenti.

Fonte: ilgiornale | Leggi di più »

LİBERO_OFFİCİAL: Delega Fiscale, Leo: "Aggiornamenti allo statuto dei contribuenti e semplificazione"(Agenzia Vista) Roma, 23 ottobre 2023

Fonte: Libero_official | Leggi di più »