Lenti a contatto colorate: un nuovo alleato di stile per vip e celebrities

Grigio perla o verde nocciola. Ma anche color miele e marron glacé. Le lenti a contatto colorate diventano oggi un vero e proprio alleato di stile e accessorio da cambiare a seconda dell’occasione d’uso. A sdoganare il trend sono vip e celebrities - nazionali e internazionali - che sui red carpet più prestigiosi o sui propri social network sfoggiano con disinvoltura “occhi sempre nuovi” e dai colori naturali, sfumati o ultra schiariti.

E come per ogni tendenza che si rispetti linee ad hoc come la Timeless Collection, dalle sfumature come il Timeless Grey colore preferito di Naomi Campbell. Altre tipologie sono Infinity Blue, Forever Green o Eternal Brown perfetti per le star di Hollywood per esaltare i propri make up. E tra le scelte stilistiche le ispirazioni. Come quella a Liz Taylor e ai suoi occhi viola che hanno fatto la storia del cinema.

Lenti A Contatto Colorate Stile Vip Celebrities

