Lego: da fallimento a impero, la ristrutturazione che ha reso i Kristiansen una delle famiglie più ricche d'Europa

Nel 2004 Lego si sporse sull’orlo del fallimento, spinta da circa 800 milioni di debiti e una perdita superiore ai 200 milioni. Vent’anni più tardi il celebre produttore di mattoncini è alla base di un impero capace di generare oltre 1,5 miliardi di euro di profitti nel 2023. Nel mezzo, c’è uno dei più riusciti processi di ristrutturazione aziendale che ha reso la famiglia danese Kristiansen una delle più ricche d’Europa, con un patrimonio stimato in oltre 20 miliardi.

La riorganizzazione ha portato la dinastia fondatrice a fare un passo indietro, mantenendo il controllo della holding Kirkbi ma affidando la gestione operativa di Lego a manager esterni. I Kristiansen hanno inoltre deciso di compattarsi dietro a un unico rappresentante della famiglia per volta, in modo da assicurare la continuità della strategie a lungo termine. Dal 2023 al vertice della piramide familiare siede Thomas Kirk Kristiansen, che ha preso il posto del padre Kjeld, nipote del creatore di Lego, Ole

