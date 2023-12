Leggo e rileggo i dati del Censis nella speranza di trovarci una logica. Ci abbiamo provato già venerdì, con un eccellente approfondimento di Fabio Martini, un’intervista tosta a Marco Revelli, una nota di Antonella Boralevi e una sintesi ragionata del rapporto annuale. Dico ragionata perché forse confidavamo che, passo dopo passo, il cerchio si chiudesse nella sua perfezione geometrica ma, dopo la lettura anche degli altri giornali, la figura rimane sghemba.

Forse la logica c’è, ma io non la vedo, non mi pare l’abbia vista nessuno e del resto lo stesso Censis annota il “sonno profondo del calcolo raziocinante”. Eppure mentre prima pensavo e ora scrivo, non prevale in me l’afflizione per l’incapacità di trovare una somma a cifra tonda, o di guardare al mio paese con prevalenza di pessimismo, ma una “sensazione di leggera euforia” (quando la prevalenza è dell’ottimismo, mi viene sempre da canticchiare qualcosa di Lucio Battisti





HuffPostItalia » / 🏆 6. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Allarme Censis: la mancanza di lavoratori costa all’Italia 28 miliardi di euroGardini (Confcooperative): squilibrio troppo forte, imprese penalizzate

Fonte: LaStampa - 🏆 16. / 68 Leggi di più »

Leggo in prima pagina sulla Champions: 'Ciro fa 200 e la Lazio vola''Ciro fa 200 e la Lazio vola'. Così Leggo oggi in apertura, con un titolo dedicato alla Lazio e alla vittoria di ieri sera contro il Feyenoord, che tiene in vita la Champions della squadra di Maurizi

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Università italiane, classifica Censis migliori atenei 2023I dati mostrano segnali in chiaroscuro: l’anno accademico che sta per concludersi registra...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Mamma uccisa nel sonno da un malore a 49 anni: lascia due figli adolescentiUn malore al risveglio stronca mamma 49enne: Ponso (Padova) piange l'improvvisa morte di...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

L'incredibile illuminazione delle autostrade cinesi per evitare i colpi di sonnoI video dell'esperimento fanno il giro del web

Fonte: TgLa7 - 🏆 25. / 63 Leggi di più »

Il sonno è priorità, la qualità è in calo, le mosse per dormireMonitoraggio con le app, tools e medicine. Report, sotto la soglia delle 7 ore (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »