Una legge di bilancio incentrata sulla difesa dei redditi medio bassi, taglio del cuneo fiscale nel 2024 fino a 35mila euro.

Nel confermare la "piena legittimità dei sindacati" a scendere in piazza per contestare alcuni provvedimenti contenuti nella manovra - mobilitazione su cui è in corso un contenzioso con il governo - il titolare del Mef ribatte: "Quello che non si può dire è che il governo non abbia cura dei redditi bassi, la manovra ha fatto degli interventi con tagli su diversi comparti proprio per questo". Giorgetti definisce la legge di bilancio "austera ma espansiva per i redditi medio bassi". Durante il ciclo di audizioni in Senato sono piovuti numerosi commenti sul testo, invitando il governo però a trovare "un orientamento al provvedimento nel medio termine". La stima di via Nazionale è di una media di 600 euro in più in busta paga in un anno. Confindustria approva la scelta di puntare al sostegno dei redditi medio bassi ma boccia quella che definisce la "sostanziale assenza di strategia per la crescita"

COSMOPOLİTAN_IT: Ryan Gosling è stato candidato ai Grammy 2024 grazie al film di BarbieRyan Gosling candidato ai Grammy 2024.

Fonte: Cosmopolitan_IT | Leggi di più »

CMDOTCOM: Italia, le sfide decisive per la qualificazione a EURO 2024La nazionale italiana di calcio è attesa da due sfide decisive per la qualificazione a EURO 2024. Il commissario tecnico parla delle convocazioni, degli esclusi e dei criteri adottati.

Fonte: cmdotcom | Leggi di più »

VOGUE_İTALİA: Jeans larghi e maglioni eleganti, la combo dell'autunno inverno 2023 2024Non c'è stagione migliore dell'autunno per indossare jeans larghi e maglioni eleganti. Marchi come Tory Burch, Isabel Marant e Eckhaus Latta hanno mostrato la versatilità e l'eleganza di questa combinazione che diventa un must have del guardaroba d'autunno.

Fonte: vogue_italia | Leggi di più »

SKYTG24: Bankitalia, con riforma Irpef reddito famiglie salirà dell'1,5% nel 2024 Manovra , Bankitalia: con taglio Irpef 600 euro in più

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più »

REPUBBLİCA: 12 nuove Stelle verdi assegnate dalla Guida Michelin 2024 in ItaliaLa Guida Michelin 2024 ha assegnato 12 nuove Stelle verdi in Italia. Questo riconoscimento viene dato ai ristoratori che si distinguono per attenzione e rispetto alla sostenibilità e all'ambiente sia nel menù sia nell'approccio generale al lavoro.

Fonte: repubblica | Leggi di più »

SOLE24ORE: Guida Michelin 2024, salgono a 13 i ristoranti 3 stelle in ItaliaIl nuovo Atelier Moessmer di Norbert Niederkofler a Brunico (da zero a tre stelle) e Quattro passi a Nerano (Napoli) di Fabrizio Mellino sono le new entry top. Cinque nuovi 2 stelle. In totale 395 locali stellati

Fonte: sole24ore | Leggi di più »