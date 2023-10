Lega, Ravetto lancia raccolta fondi: 'Premio? Un giorno con me'

''Oggi è il mio giorno, nel senso che. Se vorrete, vi allego l'indirizzo, qualunque erogazione liberale detraibile al 26%, va bene qualunque importo... In ogni caso grazie, grazie che mi seguite...''. La leghista Laura Ravetto lancia una sorta di 'riffa social' attraverso un video per promuovere.

Ravetto indica i 'premi' che assegnerà ai finanziatori più generosi: ''Quello che contribuirà di più verrà con me in una redazione televisiva, il secondo farà un giro con me in Parlamento, il terzo potrà mettere sui miei social un messaggio a sua discrezione. Se siete interessati a questo, se volete sostenerci, se credete nelle nostre battaglie'', fate una donazione, insiste la parlamentare leghista.

