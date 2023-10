Lega, Laura Ravetto lancia una riffa social per la raccolta fondi. Il premio? Una giornata con lei

Una «riffa» social per raccogliere fondi a sostegno della Lega. L’ha lanciata la responsabile del dipartimento Pari opportunità del partito. Il premio? Un «pezzo» di giornata da trascorrere con lei: dalla partecipazione a un programma televisivo a un giro in Parlamento.

«Oggi è il mio giorno, è il giorno dedicato a me per sostenere la Lega, se vorrete farlo qualunque erogazione liberale detraibile al 26% va bene, va bene qualunque importo, se ritenete che io sia una delle vostre deputate preferite, se siete interessati a questi premi simbolici che faccio» ha spiegato la deputata in un video sui social: «Quello/a che contribuirà di più verrà con me in una redazione televisiva, il secondo/a farà un giro con me in...

