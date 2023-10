Lecce-Torino: quote, pronostico e statistiche del match

Il programma della 10ª giornata di Serie A mette a confronto il Lecce con il Torino . I salentini sono reduci da un doppio ' 1-1 ' ottenuto prima al ' Via del Mare ' contro il Sassuolo e poi in trasferta contro l' Udinese mentre i granata nelle precedenti due giornate di campionato hanno perso sia contro la Juventus (2-0) che contro l' Inter (3-0).

Da non escludere il pareggio La squadra allenata da Ivan Juric in questo avvio di stagione è stata sconfitta soltanto dalle 'big' del campionato, oltre a Juventus ed Inter soltanto Milan e Lazio sono riuscite a conquistare i tre punti contro i granata. Sanabria e compagni nelle restanti 5 gare del torneo hanno fatto registrare due vittorie contro Genoa e Salernitana e tre pareggi contro Cagliari , Roma e Verona .

