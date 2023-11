Lecce-Parma 2-4, la moviola di Cesari: '0-1 da annullare. Perché togliere il rigore al 39'?

Sono due ottimi club"Inter, via alla trattativa per il rinnovo di Lautaro: l'agente atteso a MilanoAusilio punge ancora Lukaku:"Con lui mancate educazione e rispetto".

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TUTTOMERCATOWEB: Parma-Lecce 2-4, la moviola di Cesari: '0-1 da annullare. Perché togliere il rigore al 39'?Presente negli studi di 'Mediaset', l'ex arbitro Graziano Cesari ha analizzato gli episodi da moviola in Lecce-Parma 2-4: 'Al 39esimo Feliciani concede un calcio di rigore per il Lecce: il fischio non

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

TUTTOSPORT: Feliciani dimentica Juve-Verona: arbitra Lecce-Parma...per il ko del collegaDurante i sedicesimi di finale di Coppa Italia il direttore di gara Minelli è uscito per infortunio: al suo posto il quarto uomo che aveva diretto la gara tra bianconeri e gialloblu

Fonte: tuttosport | Leggi di più ⮕

CALCIOMERCATOIT: Finale pazzo, il Parma elimina il Lecce dalla Coppa ItaliaCalciomercato e altro

Fonte: calciomercatoit | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Parma-Lecce 2-4, Ravanelli: 'Sfida a viso aperto, ma qualificazione dei ducali meritata'Fabrizio Ravanelli, presente negli studi di 'Mediaset', ha commentato la vittoria del Parma sul campo del Lecce. La partita al Via del Mare è finita 2-4 coi ducali che grazie a questo successo hanno

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

SKYSPORT: Lecce-Parma LIVE: le formazioni ufficialiSky Sport

Fonte: SkySport | Leggi di più ⮕

CMDOTCOM: Lecce-Parma, le formazioni ufficiali: riposa Krstovic, titolare BenedyczakLecce: Brancolini, Venuti, Baschirotto, Touba, Gallo; Berisha, Ramadani, Oudin; Strefezza, Piccoli, Sansone. A disposizione: Falcone, Samooja, Borbei, Pongračić, Almqvist, Rafia, Krstovic, Dorgu, Gonzalez,

Fonte: cmdotcom | Leggi di più ⮕