Lecce, D'Aversa promuove il 2003 Berisha: 'Il migliore oggi, non è da Primavera...'

E torna sulla telefonataDi Gennaro sulla Lazio:"Immobile? Deve preoccuparsi solo di stare bene fisicamente"EurorivaliFiorentina, Pradè:"Milenkovic ha rinunciato ad altri club pur di restare. E' un pilastro per noi"Serie B, i migliori giocatori dopo 11 giornate: Casiraghi torna in vetta, Circati sul podioSerie B, i migliori 5 attaccanti dopo 11 giornate: Man vede la vetta, Coda scala al terzo postoPescara, Sebastiani:"Momento negativo.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TUTTOMERCATOWEB: Lecce, D'Aversa al Corriere dello Sport: 'Il nostro obiettivo è sempre stato la salvezza'Dopo una partenza da big il Lecce ha pian piano rallentato la sua corsa, mettendo in archivio cinque partite senza vittorie. Ad analizzare il momento dei salentini ci pensa il tecnico Roberto D'Aversa

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Lecce, D'Aversa: 'Massimo impegno: il Parma probabilmente andrà in A'12.40 - Mister Roberto D'Aversa è atteso ai microfoni della sala stampa dello stadio Via del Mare a poche ore da Lecce-Parma, match di Coppa Italia. Diretta scritta su TWM. 12.47 - Inizia la conferen

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Lecce-Parma, i convocati di D'Aversa per la Coppa Italia: cinque gli indisponibiliAlla vigilia dell'impegno di Coppa Italia contro il Parma, in programma domani alle ore 18 al 'Via del Mare' e valido per i sedicesimi di finale della competizione arriva la distinta con i nominativi

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

CMDOTCOM: Lecce, D’Aversa racconta: ‘Il mio contratto nato al matrimonio di Pellè’Nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, l’allenatore del Lecce Roberto D’Aversa ha raccontato così com’è nata la trattativa con i giallorossi:

Fonte: cmdotcom | Leggi di più ⮕

CALCIOMERCATOIT: Ramadani, i numeri di un mediano che fa comodo al Lecce di D’AversaCalciomercato e altro

Fonte: calciomercatoit | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: D'Aversa alla vigilia del Parma: 'Domani premierò Berisha. Ma non sarà un Lecce 2...'Durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Parma, il tecnico del Lecce Roberto D'Aversa ha parlato anche dell'undici che vedremo in campo dal primo minuto nella sf

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕