Lecce, D'Aversa: 'Krstovic? L'importante è che rimanga sereno'. E poi parla di Almqvist

, alla vigilia della sfida di campionato contro il Torino:"Per me ci facciamo influenzare dalla mancanza di gol. Pontus può sembrare non sia presente, poi ti tira fuori la giocata che possono fare in pochi, come Pontus e Banda, che strappano e ti creano un'occasione da soli. Non ha potuto rifiatare, ma neppure Ramadani"."Chiaro ci siano difficoltà, questi ragazzi spingono in allenamento.

Il mercato della Juve, le nostre Nazionali e il confronto 'Champions': siamo un paese per vecchiZaire-Emery, classe 2006, fa impazzire il Milan. In Italia invece il 2001 Rovella è considerato un baby. Il mercato della Juve, le nostre Nazionali e il confronto 'Champions': siamo un paese per vecchiSerie A, per i prossimi 5 anni diritti Tv ancora a Dazn e Sky. De Laurentiis: sconfitta del calcio italianoParte oggi la squalifica di Tonali.

Italia Notizie

Leggi di più:

TuttoMercatoWeb »

Domani Lecce-Torino, i convocati di D'Aversa: nessuna sorpresa, out Blin e DermakuIl tecnico Roberto D’Aversa ha convocato i seguenti calciatori per la gara Lecce-Torino, valevole per la 10^ giornata di Serie A, in programma domani - 28 ottobre - alle ore 18:00. Nessuna sorpresa Leggi di più ⮕

Gallo, numeri e statistiche del terzino sinistro di D’AversaCalciomercato e altro Leggi di più ⮕

Lecce, Corvino: 'D'Aversa non è una sorpresa. Siamo sempre più competitivi'Il direttore dell'area tecnica del Lecce, Pantaleo Corvino, ha parlato a a Calcio Lecce a margine dell’evento “Protagonista del tuo futuro”. Queste le sue parole: 'Il giudizio parziale combacia Leggi di più ⮕

Lecce, in carcere da un anno ma nessuno lo va a trovare: la direttrice lo autorizza a riabbracciare il suo canE' da un anno in carcere a Lecce ma nessuno è mai andato a fargli visita.... Leggi di più ⮕

Studentessa suicida a Lecce, 19enne indagato per violenza sessualeI titoli di Sky TG24 del 26 ottobre, edizione delle 8 Leggi di più ⮕

Studentessa suicida a Lecce dopo uno stupro, chiediamoci cosa manca al nostro sistema“Ragazza di 21 anni si suicida a Lecce dopo aver raccontato alle amiche di aver subito una violenza sessuale” con queste parole abbiamo appreso la notizia dai quotidiani della morte di una studentessa universitaria che era in Italia da pochi mesi per un percorso di studi con l’Erasmus. Leggi di più ⮕