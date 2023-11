Leasys lancia il noleggio 'facile' Easy Way

Da qui le aspettative di un consumatore attento non soltanto al prezzo ma anche a quei servizi base che si aspetta siano inclusi. La nuova formula di Leasys va proprio in questa direzione rendendo il noleggio a lungo termine accessibile a tutti, ma con tutti i vantaggi di essere un prodotto full service. Infatti, nel canone mensile è incluso un set base, dalla Rca all'assistenza stradale, dalla manutenzione ordinaria al servizio di infomobilità I-Care, fino all'utilizzo gratuito dell'App UMove per la gestione del contratto di noleggio e dei servizi legati alla mobilità.

Disponibile su una selezione di modelli appartenenti ai segmenti A, B e C, la formula Easy Way è pensata sia per coloro che conoscono già i vantaggi del noleggio, sia per quanti vogliono avvicinarsi a questa nuova modalità di vivere l'automobile, senza il vincolo della proprietà.

A titolo d'esempio, con la nuova formula, è possibile guidare, per 48 mesi e 40.000 km, Fiat Panda 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid con un canone mensile di 224 euro (Iva esclusa) oppure Lancia Ypsilon 1.0 FireFly 70cv Hybrid Oro a 234 euro al mese (Iva esclusa). Con la stessa formula è possibile mettersi al volante di Opel Corsa 1.2 75cv Mt5 con un canone mensile di 289 euro (Iva esclusa) o di una Citroen C3 Aircross PureTech 110 S&S You a 339 euro al mese (Iva esclusa).

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CORRIERE: Perché Tolkien e «Il Signore degli Anelli» sono simboli della destra, ma soltanto in ItaliaAmbientati in mondi fantastici e basate su valori premoderni, negli anni Settanta le storie di Tolkien ispirarono i campi Hobbit amati dai missini. Rauti li sosteneva, Almirante no. Ma anche a sinistra il romanzo aveva fan

Fonte: Corriere | Leggi di più ⮕

ILGIORNALE: Halloween in giro per l’Italia, le mete per una vacanza da brividiLa festa di Halloween diventa ogni anno l’occasione per partire per una vacanza all’insegna del mistero e del brivido. Scopriamo insieme dove andare in Italia per l’occasione

Fonte: ilgiornale | Leggi di più ⮕

AGENZIA_ANSA: Hamas, 'l'Italia è parte dell'aggressione contro di noi''Purtroppo, il governo italiano ha scelto ancora una volta la destra, la parte destra della storia. (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più ⮕

REPUBBLICA: Previsioni meteo, sfilza di piogge sull’Italia: 10 giorni di perturbazioniCalo di 8-10 gradi dal 3 novembre: dal prossimo weekend, cambieranno le temperature su tutto il Paese

Fonte: repubblica | Leggi di più ⮕

LASTAMPA: Bruce Springsteen torna in Italia nel 2024: due date a San Siro a giugnoIl rocker americano si esibirà a Milano il prossimo 1 e 3 Giugno 2024, con le uniche date italiane del suo tour 2024 insieme alla E-Street Band

Fonte: LaStampa | Leggi di più ⮕

AGENZIA_ANSA: Piogge autunnali per 10 giorni, dal 3 novembre svolta termicaUn ciclone atlantico condiziona l'Italia, tregua a Ognissanti (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più ⮕