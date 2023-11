Leao durante Napoli-Milan: l'analisi di Sky Calcio Club

Nel video l'analisi a Sky Calcio Club della discontinuità di Leao.

Marchegiani e Quagliarella: "Ha le potenzialità per essere un grandissimo però è troppo altalenante ,anche nell'arco della stessa partita". Del Piero: "Gli manca quell'ultimo step, ma in pochi riescono a farlo".

