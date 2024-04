Le WTA Finals si svolgeranno a Riyadh nel 2024

“Portare le WTA Finals a Riyadh è un’opportunità nuova ed entusiasmante, per noi e per la crescita di lungo periodo del tennis femminile . Siamo rimasti impressionati dall’impegno della Federazione saudita nel promuovere lo sport a tutti i livelli: non abbiamo dubbi che sarà un evento di primissima qualità tanto per le giocatrici quanto per i tifosi”.

Le Finals femminili, però, sono solo l'inizio. The 2024 season-ending Finals will take place November 2-9, featuring the top 8 singles players and doubles teams in the Race to the WTA Finals. Insomma, il tennis sta cambiando volto cercando più popolarità e lo sta facendo accasandosi in Medio Oriente dove, dicono le voci, in futuro si potrebbe giocare un nuovo Masters 1000.

Wta Finals: Riad si assicura le edizioni dal 2024 al 2026Appuntamento con le 8 più forti al mondo dal 2 al 9 novembre con un super montepremi di 15 milioni di dollari. E nei prossimi due anni crescerà ancora

Euro 2024: ultimi tre pass per Euro 2024, l'Ucraina sogna Ucraini contro l'Islanda. Galles e Georgia per Polonia e Grecia (ANSA)

Mercato auto Europa 2024: crescono le immatricolazioni anche nel mese di febbraio 2024Secondo i dati diffusi da ACEA, il mercato auto Europa e quello del Regno Unito sono cresciuti nel mese di febbraio 2024, del 10,2%.

ePremier League 2024 su EA FC24: le Finals di Londra su Sky Sport!In Inghilterra è il momento delle fasi finali della sesta ePremier League della storia

Diretta Juventus-Lazio del 2024-04-02 - 20:00:00 Coppa Italia 2023/2024Dopo la sconfitta nella gara di campionato, Allegri schiera la formazione tipo con Perin in porta al posto di Szczesny. Nella difesa a tre trovano posto Gatti, Bremer e Danilo, sulle corsie esterne ci sono Cambiaso a destra e Kostic a sinistra, in mezzo al campo McKennie e Rabiot agiranno ai lati di Locatelli. Davanti spazio al duo Vlahovic-Chiesa.

Le Wta Finals si giocheranno a Riad dal 2024 al 2026. Montepremi da 15 milioni di dollari per la prima edizioneWTA FINALS - Le prossime tre edizioni delle Wta Finals, quelle del trienno 2024-2026, si terrano a Riad, in Arabia Saudita. Lo ha annunciato la stessa Wta preci

