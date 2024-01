Le vittime perfette e la politica per renderle attraenti

Oggi vi parlerò delle vittime perfette e della politica per renderle attraenti. Il popolo palestinese, sugli schermi televisivi o più in generale nella sfera pubblica, esiste in una falsa dicotomia. O siamo vittime o terroristi. Quelli che tra noi sono terroristi – o rappresentati come tali – non hanno mai l’opportunità di essere commentatori su quegli schemi.

Sono creature quasi mitiche, da racconto dell’orrore: grandi lupi cattivi con le sopracciglia aggrottate, le zanne aguzze e una terrificante scorrettezza politica. Girano per le strade borbottando aggressivamente in arabo, a volte leggendo il Corano, pronti a saccheggiare e a sparare a tutto quello che li circonda. Stanno venendo a prendervi. Nascondete le vostre mogli, i vostri aerei, i vostri scudi umani. Molti, tra il pubblico, potranno figurarsi quello che sto descrivendo. Sono in una posizione unica. Da un lato sono una vittima che ha perso la casa o che se l’è vista rubare dai coloni a Sheikh Jarra





