Le uova sode aumentano l'assorbimento di vitamina E nell'insalata

State preparando una bella insalata mista? Per completare l'opera, aggiungete pure un paio di uova sode: vi aiuteranno ad assorbire meglio la vitamina E, una preziosa molecola antiossidante e antinfiammatoria contenuta nell'olio, nei semi e nelle verdure. A dimostrarlo è uno studio pubblicato su Journal of Nutrition dagli esperti della Purdue University , negli Stati Uniti.

L'esperimento ha coinvolto 16 volontari, a cui sono stati offerti diversi piatti: un'insalata di verdure crude senza uova, un'insalata con un uovo e mezzo (pari a circa 75 grammi), oppure un'insalata con tre uova (pari a 150 grammi). Il tutto è stato condito con tre grammi di olio di canola, un derivato della colza molto usato negli Usa. «Abbiamo verificato che aggiungendo tre uova all'insalata si aumenta l'assorbimento di vitamina E di 4-7 volte», spiega la nutrizionista Jung Eun Ki

Uova Insalata Vitamina E Purdue University Nutrizione

