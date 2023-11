Le ultime ore di Matthew Perry

e ilsono riusciti a ricostruire le ultime ore di vita di Perry, divenuto celebre per aver impersonato il personaggio di Chandler Bing nella popolare serie tv "Friends".Morto Matthew Perry, le ultime ore dell'attore

Il corpo privo di vita dell'interprete statunitense è stato trovato intorno alle 16 ora locale di ieri, sabato 28 ottobre nella sua casa nell'area di Los Angeles, all'interno della vasca idromassaggio. Nell'abitazione non sarebbero state trovate droghe e non ci sono indagini per omicidio. Al momento la pista privilegiata rimane quella del malore, ma non si possono ancora escludere altre ipotesi.

Mathew Perry, sempre secondo le prime indiscrezioni, avrebbe fatto attività fisica al mattino di sabato 28 ottobre, tornando a casa dopo due ore di pickleball (uno sport con le racchette simile al tennis ma giocato su un campo più piccolo); poi avrebbe mandato il suo assistente a fare delle commissioni. Una volta rientrato a casa, l'assistente ha chiamato il numero di emergenza 911, perché Perry non rispondeva. headtopics.com

La rete Nbc, che negli Usa ha trasmesso "Friends", ha scritto in un comunicato: "Siamo incredibilmente addolorati per la scomparsa troppo presto di Matthew Perry. Ha portato tanta gioia a centinaia di milioni di persone in tutto il mondo con i suoi tempi comici perfetti e la sua arguzia. La sua eredità vivrà attraverso innumerevoli generazioni".

