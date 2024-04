Le ultime minacce del regime islamico creano il panico in Israele

Le ultime minacce del regime islamico dopo l’attacco all’ambasciata iraniana di Damasco , creano il panico. L’esercito israeliano: «Il livello di allarme non è cambiato, in caso di pericolo saremo noi ad avvertire» I telefonini oggi in Israele sembrano impazziti. Apri l’applicazione di Google per cercare una via e invece di mostrarti le strade di Tel Aviv ti guidano nella capitale egiziana de Il Cairo. Provi ad affittare un monopattino sul lungomare e il tuo credito sembra inesistente.

Sali sull’autobus e l’abbonamento, sempre se registrato sul cellulare, non funziona più., addirittura superando la «linea blu» con il Libano e arrivando nei campi profughi di Beirut. Cerchi un ristorante kosher e trovi un chiosco di falafel.Il cellulare è a posto , ma non è neppure arrivato il fattorino delle consegne a domicilio, anche lui perso nei meandri dell’elettronica. Il problema che ha mandato in tilt mezzo Israele è che sono entrati in funzione i jammer,sono state prese sul seri

