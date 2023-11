Le truppe israeliane avanzano con corazzati e droni: «Siamo alle porte di Gaza City»

«l’avanzata è stata più rapida delle previsioni. In cinque giorni siamo già in piena guerra totale sul campo». È per questo che i caduti israeliani sono già 16, tra loro 11 uccisi da un razzo anticarro che ha colpito proprio il Namer su cui venivano trasportati. È per questo che le vittime palestinesi crescono — in totale sono almeno 9.000, anche molti civili — ieri i missili hanno, secondo fonti palestinesi «i morti sarebbero decine».

I tank non possono proseguire lungo il mare da nord a sud, la costa si alza, non c’è spiaggia, i militari devono passare per Jabalia , la cosiddetta «Metro» costruita negli anni sotto la sabbia. Herzi Halevi, il capo di stato maggiore, annuncia che l’operazione aumenta di intensità, si prepara la nuova fase. Daniel Hagari, portavoce delle Forze Armate, spiega che

. Ribadisce che da settimane l’esercito ha incitato la popolazione a scendere sotto Gaza City, che molte aree a nord sono ormai verdi. «Jabalia è tutta rossa — dice in un incontro con i media internazionali — significa che nella zona c’è molta gente. Di sicuro il comandante Ibrahim Biari e i suoi uomini che abbiamo ucciso. È probabile ci siano anche civili, non possiamo sapere se costretti a rimanere.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SKYTG24: Matthew Perry, il dolore del cast di Friends: 'Siamo devastati, siamo una famiglia'Addio a Chandler di 'Friends', è morto Matthew Perry

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più ⮕

VANITYFAIRIT: Matthew Perry, il dolore dei colleghi di Friends: «Siamo devastati, siamo una famiglia»Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt Le Blanc e David Schwimmer hanno reso omaggio al collega scomparso all'età di 54 anni con un comunicato congiunto: «Eravamo più che semplici compagni di cast»

Fonte: VanityFairIt | Leggi di più ⮕

MEDIASETTGCOM24: Gaza, esercito israeliana: 'Siamo alle porte' | Riaperto il valico di RafahAperto il valico di Rafah per l'evacuazione di stranieri e feriti. I primi quattro italiani lasciano la Striscia, mentre l'esercito israeliano annuncia: ʼSiamo alle porte di Gaza Cityʼ. Netanyahu: ʼÈ la guerra più giusta, avanti fino alla vittoriaʼ. Gli Usa: ʼUn ampio cessate il fuoco non è la risposta giustaʼ.

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più ⮕

ADNKRONOS: Hamas: 'Israele deve essere cancellato, attacco 7 ottobre si ripeterà''Siamo una nazione di martiri e siamo orgogliosi di sacrificare martiri'

Fonte: Adnkronos | Leggi di più ⮕

AGENZIA_ANSA: Media, esercito Israele preme su Gaza City da tre latiL'esercito israeliano stringe Gaza City dai tre lati terrestri: nord, centro e sud. Lo ha riferito la radio pubblica Kan, aggiungendo che l'accerchiamento avviene nella politica di approfondimento dell'offensiva di terra. (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più ⮕

HUFFPOSTITALIA: Carri armati israeliani a sud di Gaza city, il Qatar media sui feriti, blackout nella StrisciaIl portavoce dell'esercito israeliano Daniel Hagari ha annunciato un aumento del dispiegamento di carri a…

Fonte: HuffPostItalia | Leggi di più ⮕