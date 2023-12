Le toghe di Area contro Nordio e Crosetto: “Le pagelle ci sono già: promuovono i magistrati delle riunioni segrete”I bocciati sono quelli che disturbano il manovratore . È la conclusione delle toghe progressiste attaccate in questi giorni dai ministri della Difesa, Guido Crosetto, e della Giustizia, Carlo Nordio, che ha espresso “consonanza” con il collega di Fdi dopo che questi aveva parlato di “pericolo per la tenuta del governo a causa dell’opposizione giudiziaria”.

Un chiaro riferimento proprio ad Area e anche a Magistratura Democratica, la corrente storicamente di sinistra, quella delle “toghe rosse”, per citare Silvio Berlusconi (fino a un paio d’anni fa Md faceva parte di Area). “Sono giorni – si legge nel documento di Area – che esponenti della attuale maggioranza parlamentare insinuano di trame politiche e riunioni clandestine organizzate da non meglio precisate parti della magistratura. Siamo abituati a parlare di fatti e non di fake news





