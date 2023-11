Le stufe elettriche per affrontare al caldo l’autunno e l’inverno

Riscaldare velocemente le stanze: questo è quello che si desidera quando arriva il freddo e le temperature si abbassano. In ufficio o a, lavorare in un ambiente freddo e umido rende difficile concentrarsi e influisce negativamente sul nostro benessere. Con l’aiuto delle stufe elettriche possiamo trascorrere le giornate al caldo anche quando non abbiamo il riscaldamento centralizzato o risulta insufficiente.

In commercio esistono differenti tipologie, alcune funzionano a convenzione, altre a irraggiamento altre ancora sono dei veri e propri radiatori elettrici pensate per riscaldare la camera in modo uniforme. Pronti a scoprire le stufe che ci terranno al caldo questo inverno? Ecco alcuni modelli imperdibili.La stufa elettrica permette di scaldare l’ambiente, ma con costi in bolletta elevati.

Se siamo alla ricerca di una stufa efficiente, ma anche di design questo modello racchiude in sé entrambe le caratteristiche. Il pannello total white dalle linee minimal ed essenziali si adatta efficacemente in ogni ambiente. Inoltre, si basa sulla tecnologia che sfrutta i raggi infrarossi per riscaldare efficacemente l’ambiente. Disponibile in varie dimensioni, non solo è a risparmio energetico, ma l’assenza di ventola è ideale per le persone allergiche. headtopics.com

Termoconvettore elettrico: nell’aspetto simile a un termosifone, ha una tecnologia che si basa sulla resistenza elettrica in alcuni casi associata alle ventole. Dotato di una manopola per la regolazione, ha solitamente un timer per l’accensione e lo spegnimento

Stufa elettrica a olio: molto simile nel design a un radiatore, al suo interno ha un liquido, l’olio a base di silicone, che una volta caldo distribuisce il calore ai singoli elementi. Il dispositivo anche se non si riscalda rapidamente, consente di mantenere la temperatura a lungo perché l’olio non si raffredda subito. headtopics.com

