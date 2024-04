Le sfide di domani tra Barca e PSG e Borussia Dortmund e Atletico Madrid

📆 15/04/2024 13:03:00

Le partite di domani tra Barcellona e PSG e Borussia Dortmund e Atletico Madrid saranno dirette rispettivamente dall'arbitro rumeno Kovacs e dallo sloveno Vincic. La partita tra Manchester City e Real Madrid sarà arbitrata da una squadra tutta italiana. Domani si terrà la cerimonia di premiazione del premio 'De Santis' all'arbitro Orsato a Lecce. Mbappé in calo, secondo l'analisi di Rami: 'Se oggi non è al top è perché non è amato'. Barcellona, i nomi sul mercato non convincono: se Xavi parte, si pensa a Rafa Marquez. Leverkusen campione, anche il Bayern rende onore. Il direttore sportivo Eberl: 'Sono di ispirazione'. Pioli, questi risultati mettono a rischio la sua conferma. Quanto vale Vlahovic? Cairo e il Toro meritano un salto di qualità. L'Inter è a un passo dallo scudetto.