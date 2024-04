Le scarpe in fibra di carbonio rivoluzionano l'atletica

In pochi anni hanno permesso di battere record su record e si sono diffuse anche tra atleti non professionisti, anche se non sono adatte a tutti

Queste scarpe permettono di ridurre la dispersione di energia ogni volta che un piede tocca terra, funzionando in sostanza come una specie di molla che dà una spinta in avanti a chi le indossa. Per questo, come dimostrato da alcuni studi, migliorano la meccanica dei movimenti e l’efficacia della corsa: indossandole si fanno insomma passi più alti e più lunghi, con meno pressione sui piedi e sulle caviglie.

Quelle in fibra di carbonio sono scarpe studiate e progettate per atlete e atleti che corrono ad alti livelli, perché per poterle sfruttare a pieno bisogna avere un minimo di tecnica, correre veloce e appoggiare soprattutto l’avampiede, visto che è così che ci si dà la spinta.

Un atleta tiene in mano le sue Nike Vaporfly dopo la fine della maratona di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, il 24 gennaio del 2020

