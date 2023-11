Le restrizioni sul Canale di Panama causano una gara tra le società di trasporto

Le società di trasporto fanno a gara per riuscire a transitare per il Canale di Panama dopo le nuove restrizioni imposte a causa di una delle peggiori siccità mai registrate. Il numero di navi che possono attraversare il canale sarà ridotto ulteriormente nei prossimi mesi. Dalle attuali 31 navi al giorno il limite scenderà a 25 nel corso di novembre per arrivare a sole 18 a partire da febbraio 2024, vale a dire circa la metà delle imbarcazioni che transitano per il canale a condizioni normali.

Alcune società pur di ottenere la precedenza nelle liste d’attesa sono disposte a pagare cifre milionarie: il gruppo giapponese Eneos ha pagato quasi 4 milioni di dollari per superare i concorrenti e aggiudicarsi il transito





Canale di Panama a secco, ridotti drasticamente i passaggi delle navi

Siccità minaccia il Canale di Panama, traversate ridotte: rischi per il commercio globale

Dal Canale di Panama una minaccia per il commercio globale
Il numero di navi che possono attraversarlo ogni giorno verrà drasticamente ridotto nei prossimi mesi a causa dei cambiamenti climatici

