Le prime pagine di oggi

La situazione nella Striscia di Gaza, dove continuano i combattimenti tra l’esercito israeliano e Hamas, è la notizia principale in apertura sui giornali di oggi: i titoli si concentrano sugli assalti ai magazzini di cibo dell’ONU da parte dei palestinesi in cerca di qualcosa da mangiare e sul tweet poi eliminato del primo ministro israeliano Netanyahu in cui criticava esercito e servizi segreti per le stragi del 7 ottobre, mentre la Verità si preoccupa dell’aumento del prezzo del petrolio in conseguenza della guerra fra Hamas e Israele. Ilche si è occupato dei guadagni del sottosegretario alla Cultura Sgarbi, e i giornali sportivi aprono sulla vittoria con la Roma dell’Inter, che torna così in testa alla classifica di Serie A.

Il Papa: «Liberate gli ostaggi, si aprano spazi per gli aiuti a Gaza»Francesco all’Angelus: «Fermatevi, cessi il fuoco». E alla Messa che ha chiuso il Sinodo: «La grande e perenne riforma della Chiesa è ascoltare il grido del mondo, non pretendere pagelle di buona condotta» Leggi di più ⮕

Stipendi, quanto aumentano? Taglio del cuneo fiscale, Irpef e pensioni: cosa cambia nel 2024 per statali e priNel 2024 gli stipendi e gli assegni pensionistici saranno più pesanti, grazie alla conferma... Leggi di più ⮕

LIVE Lecce-Torino, le formazioni ufficiali: fuori Strefezza, Sanabria-Pellegri per gli ospitiTerzo match della 10ª giornata di Serie A 2023/24. Al Via del Mare va in scena Lecce-Torino. Punti pesanti per due squadre dall&39;andamento stagionale opposto: i pugliesi stanno stupendo, i piemontesi Leggi di più ⮕

Cosa si inventarono gli inglesi per vincere la loro unica Coppa del Mondo di rugbyGli articoli, le rassegne, i blog, le foto, tutto quello che arriva dal mondo e dalla rete. Leggi di più ⮕

Le ‘Anime parallele’ di Laura Pausini: “Celebro gli esseri umani, la bellezza di essere diversi”L’artista presenta il nuovo album a cinque anni da ‘Fatti sentire’. Dall’8 dicembre sarà in tour in Italia, poi l’Europa e le Americhe Leggi di più ⮕