Le parole di Jodie Foster sull'etica del lavoro della Gen Z

Stanno facendo discutere le parole dell'attrice Jodie Foster che, intervistata dal The Guardian, ha analizzato l'etica del lavoro in evoluzione della Gen Z definendola «irritante, svogliata, noiosa», soprattutto quando si parla di vita professionale.«Sono davvero frustranti, soprattutto quando dicono: 'Oggi non me la sento, arriverò in ufficio alle 10.30. Oppure quando nelle email, quando correggo loro la grammatica, mi rispondono: 'Perché dovrei farlo, non è una cosa limitante?».

L'attrice ha poi affidato al quotidiano britannico un consiglio per questi nuovi lavoratori descritti come poco desiderosi di imparare e di crescere umanamente e professionalmente: «Devono imparare a rilassarsi, a non pensare così tanto, a costruirsi qualcosa da soli», ha concluso il premio Oscar. Che, nella sua disamina sul mondo del lavoro odierno, ha dimenticato di guardare al quadro completo, più che alle casistiche che la circondan





