Le parole del difensore della Juventus Bremer dal ritiro del Brasile

Dal ritiro del Brasile le parole del difensore della Juventus Bremer: "Sono concentrato sui bianconeri e sul vincere trofei qui. La sfida con l'Argentina è molto importante. Giocare per i verdeoro è un grande piacere, ma c'è molta pressione".

Gleison Bremer, difensore della Juventus e del Brasile, dal ritiro della nazionale verdeoro - che nella notte italiana sfiderà l'Argentina - ha rilasciato un'intervista al quotidiano britannico 'The Telegraph': "Mi piacciono la Liga e la Premier League, soprattutto la Premier che è un campionato molto emozionante e divertente. Un giorno mi piacerebbe giocare in Premier ma in questo momento sono concentrato sulla Juventus e su vincere trofei a Torino, siamo una delle migliori squadre al mondo". "Andreas Brehme era un giocatore che piaceva molto a mio padre, lo ha visto giocare Brehme ai Mondiali in Italia e così mi ha chiamato come lui: ho ancora questo pensiero di lui che guardava sempre Brehme giocare con la Germania. In famiglia siamo tre fratelli, tutti con il nome di qualcuno di importante, venerato o ammirato





