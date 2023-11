Le pagelle di Thuram: è lui l'anti-Lukaku. Attaccante totale, sotto gli occhi di papà Lillian

sulla Roma dell'ex Lukaku, annullato nel confronto con chi gli è succeduto nell'attacco di Simone Inzaghi. Sotto gli occhi di papà Lillian, presente a San Siro, è una rete che sa di consacrazione per il centravanti arrivato in estate a parametro zero dalla Bundesliga.assegna a Tikus un 7 in pagella:"Escluse le traverse, i pericoli dell'Inter li procura soltanto lui. Attaccante totale". Si sale a 7,5 sulle pagine del("È lui l’anti-Lukaku.

Inzaghi cancella Lukaku. E' Allegri l'uomo scudetto della Juve. Garcia meglio di Pioli. L'impresa di Ranieri, un tecnico da amare

Thuram si consacra, Acerbi toglie pure i fischi a LukakuINTER-ROMA 1-0 (81' Thuram) Sommer 6,5 - C'è lavoro anche per il portiere svizzero, nonostante la gara i suoi compagni la conducano dall'inizio alla fine. Preziosa la parata in tuffo su Cristante, ch Leggi di più ⮕

Inter Roma, le pagelle di CM: Thuram cancella per sempre Lukaku, Asllani sta fiorendoInter-Roma 1-0 Inter Sommer 6,5: Reattivo sul colpo di testa di Cristante, angolato ma non abbastanza forte, ci arriva tuffandosi alla sua destra. È l’unica parata di una serata abbastanza Leggi di più ⮕