Le pagelle di Ranieri: fa a pezzi il suo Cagliari e la vince lui. Ci sono anche due 9

Il primo allenatore a perdere 4-3 dopo essere stato in vantaggio 3-0 e a vincere 4-3 dopo essere stato sotto 3-0. È, che sceglie un voto altissimo, 9:"Fa a pezzi il Cagliari del primo tempo correggendo innanzitutto se stesso, ricostruendolo con il 4-2-3-1, inserendo Pavoletti davanti, Oristanio a destra, Viola trequartista. L’ha giocata anche Ranieri".

Cagliari, il rinnovo non basta: Ranieri può perdere il suo gioielloCalciomercato e altro Leggi di più ⮕

Di Francesco: 'Spalletti? A Frosinone non solo per Soulé. Come sta Kaio'Le dichiarazioni dell'allenatore gialloblù in vista del match contro il Cagliari di Ranieri Leggi di più ⮕

Domani Cagliari-Frosinone, i convocati di Ranieri: Mancosu e Nandez recuperati, out ArestiMister Claudio Ranieri ha convocato 28 calciatori per la gara di domenica all’Unipol Domus contro il Frosinone (ore 12.30). Tra i rossoblù anche il portiere della Primavera Velizar-Iliya Iliev, mag Leggi di più ⮕

L'Unione Sarda sulla gara di oggi: 'Cagliari, Ranieri e la tentazione Lapadula''Cagliari, Ranieri e la tentazione Lapadula'. Questo il titolo dell'edizione odierna de L'Unione Sarda. Il Cagliari scenderà in campo contro il Frosinone all'ora di pranzo. Appuntamento alla Unipol D Leggi di più ⮕

Cagliari-Frosinone, le formazioni ufficiali: Ranieri senza punte, Di Francesco senza CheddiraCAGLIARI - Scuffet; Nandez, Dossena, Goldaniga, Augello; Deiola, Prati, Makoumbou, Jankto; Mancosu, Luvumbo. FROSINONE - Turati; Lirola, Romagnoli, Monterisi, Marchizza; Brescianini, Barrenechea, Reinier; Leggi di più ⮕

Ranieri: 'Devo tirare fuori il Cagliari dalle sabbie mobili, serve gente che creda alla salvezza'Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida con il Frosinone: 'Il Frosinone è in una ottima forma psicofisica, è una squadra ben allena Leggi di più ⮕