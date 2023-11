Le pagelle di Maignan: serata di sbandamenti. Si riscatta nel finale su Kvara

può poco sulla sassata di Politano, ma non si può dire lo stesso sulla punizione di Raspadori, dove viene beffato sul suo palo e che vale il definitivo 2-2 in casa del Napoli. L'intervento finale su Kvaratskhelia riscatta, almeno in parte, la prestazione del transalpino.resta sul 5.5 e commenta:"Buca l’uscita e Tomori lo salva deviando un missile di Kvaratskhelia. E poco dopo non è impeccabile sulla punizione di Jack. Maluccio anche con i piedi, ma blinda il pari".

Serie A, per i prossimi 5 anni diritti Tv ancora a Dazn e Sky. De Laurentiis: sconfitta del calcio italianoFOCUS TMW - Classifiche a confronto: volano Inter e Juve. Crollano Napoli e Roma: -8!Inter-Roma 1-0, le pagelle: Acerbi annulla Lukaku. E Thuram non lo fa rimpiangereLukaku non tocca palla nei fischi, una Roma incerottata soffre e cade a San SiroLe pagelle del Napoli - Disastro Rrahmani, Politano fa un gol-capolavoro. Garcia, i dubbi restanoRaspadori: bello l'omaggio a Maradona.

VIDEO - Modena incontenibile, battuta la Ternana: c'è anche la classica rete dell'ex. Gol e highlightsVIDEO - Dopo un primo tempo a tinte biancazzurre, il Brescia cade contro il Bari. Gol e highlightsCatania, da Maran a Oddo passando per vecchie fiamme: ecco l'eventuale post TabbianiSerie C, 11ª giornata: il programma del turno.

Giroud illude il Milan, poi il Napoli rimonta: magia di Raspadori, rimpianto-KvaraIl Milan tenta la fuga trascinato dalla doppietta di uno scatenato Giroud, il Napoli si sveglia tardi e acciuffa un pareggio che non pu&ogra...

Toni alti sulla manovra e nuove adesioni: Forza Italia ribolle in vista del congressoSi chiude il tesseramento, minoranza in difficoltà

Alti, intrecciati e sgargianti: tutto sugli stivali di Kendall JennerModa 2023: I trucchi di stile di Kendall Jenner

Paola Barale a Verissimo: «Senza Mike Bongiorno forse oggi insegnerei ginnastica»Paola Barale è ospite oggi negli studi di Verissimo, in onda oggi, sabato 28 ottobre, alle...

'Mike Pence sospende la campagna elettorale per il 2024'L'ex vicepresidente americano Mike Pence sospende la sua corsa al 2024. Lo annuncia lo stesso Pence. 'Ho sempre saputo che sarebbe stata una battaglia in salita, non ho rimpianti', dice Pence nel corso di un evento a Las Vegas. 'Non è il mio momento', aggiunge.

Mike Pence si è ritirato dalla campagna elettorale per le presidenziali degli Stati UnitiGli articoli, le rassegne, i blog, le foto, tutto quello che arriva dal mondo e dalla rete.