Le opposizioni si contano in piazza. Fratoianni al Pd: 'Non capisco chi non c'è'. Conte: 'M5S c'è, non giudic…

Elly Schlein respinge le ricostruzioni di chi dipinge un Pd che si tiene lontano dalle piazze per la pace. "Il Partito democratico c'è e ci sarà con molti dirigenti e molti militanti come abbiamo annunciato ieri e sta portando in tutte le sedi istituzionali la propria posizione molto chiara sul conflitto, sull'evitare in ogni modo l'escalation e la necessità di fornire aiuti umanitari alla popolazione di Gaza".

Sono le piazze di chi manifesta per la liberazione di tutti gli ostaggi, in nome dell'amicizia con Israele che può però solo andare a braccetto con la costruzione di una pace credibile anche per il popolo palestinese". Giuseppe Conte lancia un messaggio chiaro: "Io credo che quando si parla di pace bisogna avere il coraggio di andare fino in fondo". Ma contemporaneamente sottolinea di non volere entrare nelle dinamiche interne a un altro partito.

