Le opposizioni insistono sul salario minimo: 'Governo dica sì o no'

della Camera dell'esame della proposta di legge delle opposizioni (tranne Italia viva) sul salario minimo, decisione presa a maggioranza con un voto dell'Aula, Pd, M5s, Azione, Più Europa e Avs insistono con la volontà di 'stanare' governo e centrodestra: "Ci mettano la faccia, come dice sempre Meloni, e si esprimano con un voto".

Per la verità, una proposta alternativa c'è, che è stata abbinata al testo sul salario minimo. È a prima firma del capogruppo di Forza Italia Barelli, ma non tratta il salario minimo, bensì prevede. "È come abbinare insieme una proposta sull'amnistia e una sulla pena di morte: nulla a che fare l'una con l'altra se non l'effetto di svuotare le carceri", è l'ironia amara di Mari.

Nel frattempo, incalza Scotto, "vorremmo sapere qual è la proposta della destra, la tirino fuori. È quella di FI? Lo dicano. Stanno ancora studiando? Siamo pronti a fornire consulenze gratuite. È la proposta del Cnel? Allora a cosa serve il ministro del Lavoro?. Ma non può passare l'idea che si continui a traccheggiare sulla vita delle persone. headtopics.com

E se la maggioranza proverà a modificare il testo o sostituirlo con un altro attraverso gli emendamenti? "Un minimo di fair play parlamentare dice che il testo è quello delle opposizioni, sostituire la proposta in quota opposizioni con una proposta della maggioranza non è corretto.", replica Della Vedova.

Il testo torna in Aula della Camera per il riavvio dell'esame, dopo la sospensiva di due mesi voluta dalla maggioranza, tempo utilizzato dal Cnel, investito dalla premier Meloni, per svolgere un approfondimento sul tema headtopics.com

Italia Notizie

Leggi di più:

Agi Agenzia Italia »

Le cose che il governo vorrebbe fare ma non può per via del PNRRGli articoli, le rassegne, i blog, le foto, tutto quello che arriva dal mondo e dalla rete. Leggi di più ⮕

Gaza, l’appello di Amnesty e ong: “Il governo italiano promuova il rispetto dei diritti umani,…Un appello congiunto al governo Meloni e alle istituzioni comunitarie e internazionali è stato rilanciato da Amnesty International e da diverse ong, come l’Associazione delle organizzazioni italiane di cooperazione e solidarietà internazionale (Aoi), per il rispetto dei diritti umani e della vita delle popolazioni civili in risposta all’escalation... Leggi di più ⮕

Via l'attenuante per gli stupefacenti di 'lieve entità'Parere favorevole del governo a un emendamento di Fdi a decreto legge Caivano (ANSA) Leggi di più ⮕

Altro che 'Fisco amico': in arrivo accesso diretto a conti correnti e pignoramenti telematiciLo prevede la bozza della manovra 2024 varata nei giorni scorsi dal governo Meloni Leggi di più ⮕

Giorgia Meloni: «Il governo può contare su fiducia dei cittadini, fatevene una ragione»(Agenzia Vista) Roma, 25 ottobre 2023 Quanto portato avanti finora dall'esecutivo è... Leggi di più ⮕

Manovra, Conte: 'Sui banchi del governo non vedo Meloni ma Fornero'Il leader Ms5, Giuseppe Conte: 'Sui banchi del governo non vedo Meloni ma Fornero. Scegliete tagli e non investimenti' Leggi di più ⮕