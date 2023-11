Le nuove generazioni vedono meno gli amici rispetto al passato

Se è vero che “chi trova un amico, trova un tesoro”, le nuove generazioni potrebbero essere più povere delle precedenti anche sotto questo aspetto. È la lezione che si può ricavare, come ha fatto il portale Skuola.net, approfondendo le ultime rilevazioni Istat sul loro comportamento sociale, relative al 2022. Infatti nella fascia d’età 15-19 anni, ovvero quella in cui generalmente si cementa questo tipo di legami, meno di 1 giovane su 3 vede quotidianamente gli amici

. Solo un decennio prima, nel 2014, circa il 50% degli intervistati dall’istituto di statistica dichiaravano di incontrarsi ogni giorno con i propri coetanei al di fuori degli impegni scolastici. E non è l’unico cambiamento nel modo di vivere il tempo libero.Certo, si potrebbe obiettare che comunque la fetta più grande - il 56,5% tra i 15-17enni, il 59,4% tra i 18-19enni - ancora oggi frequenta gli amici con costanza, una o più volte a settimana, seppur non quotidianamente. Ma il trend è comunque in forte calo. Nel 2014 il 95% dei 15-19enni riusciva a incontrare i propri amici almeno una volta a settimana, oggi quel dato è sceso attorno al 90%. Anzi, tra i più piccoli la percentuale si abbassa ulteriormente.Va detto, a parziale giustificazione di questo strano atteggiamento, che molte cose sono successe in nemmeno dieci anni, il mondo è cambiato parecchi

