Le mostre del weekend, da Goya a Escher e Pistoletto

Attraverso una settantina di opere, il percorso mette in relazione i dipinti del maestro con alcune delle sue più importanti incisioni, affiancate dalle loro originali matrici di rame. TORINO - Dal 1 novembre al 1 febbraio al Castello di Rivoli la grande mostra dedicata a Michelangelo Pistoletto.

GUBBIO (Pg) - Alle Logge dei Tiratori di Gubbio la mostra 'I Macchiaioli e la pittura en plein air tra Francia e Italia', curata da Simona Bartolena. In programma dal 4 novembre al 3 marzo, l'esposizione presenta oltre 80 opere dei grandi protagonisti di questa rivoluzionaria stagione artistica quali Signorini, Fattori, Abbati, Lega, Cabianca, Sernesi in dialogo con quelle di alcuni dei rappresentanti della Scuola di Barbizon quali Corot, Daubigny, Troyon, Rousseau.

MACERATA - Ai Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi la mostra 'Luigi Bartolini attraverso il colore', allestita dal 29 ottobre al 7 aprile: a cura di Manuel Carrera, il progetto espositivo celebra il sessantenario della morte dell'artista, e rappresenta un approfondimento sulla sua produzione pittorica.

A Palazzo Reale di Milano 70 opere dell'artista che rivoluzionò l'arte europea. La mostra comprende dipinti, incisioni e matrici in rame della vita artistica del pittore

Fonte: sole24ore | Leggi di più ⮕

