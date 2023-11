Le mogli dei giocatori di football accolgono a braccia aperte la cantante pop

L'unione tra la cantante pop e il giocatore dei Chiefs Travis Kelce ha spalancato una finestra sul coloratissimo mondo delle cosiddette "wags", mogli e compagne dei campioni del football. Vediamo quindi come al braccio delle stelle della Nfl si trovi davvero di tutto. Le distanze sembrerebbero siderali.

Per cambiare questo stato di cose è bastato che una delle star più famose al mondo, la cantante pop, per provare a spiegare come la superstar della musica abbia deciso di scegliere proprio un campione della Nfl. Solo una curiosità dai cultori della palla ovale. Ti aspetteresti che le mogli e compagne dei giocatori, abituate ad essere le più belle ed ammirate, accogliessero l’algida cantante con sospetto o irritazione. Niente del genere, alcune tra le “wags” più famose sono di entrare nell’entourage della superstar. Da quando, lo scorso settembre, la cantante è stata notata nello stadio dei Chiefs, la moglie del quarterback di Kansas City, cosa abbastanza prevedibile visto che Mahomes e Kelce sono amici per la pelle





ilgiornale » / 🏆 18. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Taylor Swift e Travis Kelce mano nella mano dopo la partita dei Kansas City ChiefsTaylor Swift La stella che brilla nel firmamento musicale e cinematografico

Fonte: Cosmopolitan_IT - 🏆 21. / 63 Leggi di più »

Taylor Swift e Travis Kelce cenano a Buenos AiresTaylor Swift e Travis Kelce hanno cenato a Buenos Aires con il padre di lei, Scott Swift, dopo che il maltempo ha bloccato il concerto di Swift. Kelce ha guardato lo spettacolo dallo spalti.

Fonte: VanityFairIt - 🏆 14. / 69 Leggi di più »

Taylor Swift ha modificato il testo di Karma per amore di Travis KelceAl termine del concerto di Buenos Aires, Taylor Swift è corsa tra le braccia della star della National Football League e l’ha baciato davanti a tutti. Il video e il racconto

Fonte: VanityFairIt - 🏆 14. / 69 Leggi di più »

Ecco perché Taylor Swift e Travis Kelce (ci) piacciono così tantoLa relazione tra Taylor Swift e Travis Kelce sta facendo sognare il mondo intero, che ne continua a condividere momenti (più o meno) privati

Fonte: Grazia - 🏆 23. / 63 Leggi di più »

Travis Kelce vola in Argentina per assistere all’Eras Tour di Taylor SwiftTaylor Swift La stella che brilla nel firmamento musicale e cinematografico

Fonte: Cosmopolitan_IT - 🏆 21. / 63 Leggi di più »

«Tutta la luce che non vediamo», la serie dal romanzo Premio Pulitzer di Anthony DoerrEra il 2014 quando “Tutta la luce che non vediamo” scalava le classifiche di mezzo mondo diventando un best seller imperdibile, tanto amato anche

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »