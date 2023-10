Le migliori custodie per iPhone 13 Pro Max

Scopriamo oggi quali sono le migliori cover per iPhone 13 Pro Max. Accessori decisamente utili per proteggere lo smartphone di Apple da urti, graffi e cadute.

Nella nostra rassegna abbiamo inserito custodie per tutti i gusti, da raffinati modelli realizzati in pelle a semplici soluzioni low cost. Cover in vari colori e materiali, da sottili custodie trasparenti a robusti prodotti super resistenti.1. Apple Custodia in pelle

Iniziamo la nostra rassegna dalla custodia di Apple in pelle, con bordi rialzati per la protezione di schermo e fotocamere ed2. Apple Custodia MagSafe in silicone Sempre da Apple arriva un’interessante custodia per iPhone 13 Pro Max realizzata in silicone liscio. Cover compatibile con gli accessori MagSafe,3. ESR Cover Trasparente headtopics.com

Proseguiamo la nostra rassegna dedicata alle migliori cover per iPhone 13 Pro Max con il modello di ESR. Una custodia trasparente in sottile silicone antiurto. Custodia dotata diche ammortizzano gli urti e le cadute e bordi rialzati per schermo e fotocamere che consentono una valida protezione dai graffi. Cover di ESR compatibile con la ricarica wireless.Apple propone anche la custodia trasparente per iPhone 13 Pro Max. Cover realizzata in una miscela di policarbonato e materiali plastici.

