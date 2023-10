Le mani della destra sulla cultura ma anche sui botteghini. In manovra spunta la tassa Sangiuliano

Le mani di Gennaro Sangiuliano sugli incassi di monumenti e teatri.

È l’ultima trovata del ministro della Cultura, infilata nella manovra di bilancio che tra stasera e domani verrà trasmessa alle Camere. Non sapendo dove trovare i soldi per finanziare le sue iniziative, l’inquilino del Collegio romano ha deciso di auto-assegnarsi il potere di prelevare, a sua totale discrezione, parte degli intro…

Leggi di più:

repubblica »

Pietrangelo Buttafuoco designato da Sangiuliano presidente della Biennale di VeneziaGennaro Sangiuliano: «È stato infranto un altro tetto di cristallo» Leggi di più ⮕

Sangiuliano designa Buttafuoco presidente della Fondazione BiennaleLa proposta di nomina inviata a Camera e Senato, le commissioni Cultura dei due rami del Parlamento dovranno esprimere il proprio parere entro il 14 novembre Leggi di più ⮕

Concorso Mic in arrivo, previste 100 assunzioni: requisiti, bando e come fare domandaCome annunciato dal Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano in occasione dell'evento... Leggi di più ⮕

Claudia Gerini è di nuovo innamorata: il bacio con Riccardo SangiulianoIl cuore di Claudia Gerini è tornato a battere. Questa volta non ci sono dubbi. Dopo i rumors circolati in estate su un presunto flirt con Riccardo Sangiuliano, ora Diva e Donna conferma tutto. Leggi di più ⮕

Biennale, Buttafuoco designato presidente dal ministro SangiulianoFratelli d’Italia: “Espugnato un feudo della sinistra” Leggi di più ⮕

Sgarbi nella 'bufera' per le consulenze Sangiuliano: 'Devo rimediare ai suoi guai'Il ministro della Cultura, 'Ho avvertito Meloni' Il critico d'arte, già indagato per un debito col fisco, non intende dimettersi Leggi di più ⮕