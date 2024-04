Le istituzioni europee si uniscono per promuovere l'uso della bicicletta in Europa

BRUXELLES - Consiglio Ue, Commissione e Parlamento europeo: le tre istituzioni europee uniscono le forze per promuovere l'uso della bicicletta in Europa e ridurre le emissioni derivate dai trasporti.

La commissaria europea dei trasporti, Adina Vălean, insieme a Karima Delli, presidente della commissione Trasporti del Parlamento europeo e Georges Gilkinet, vice primo ministro del Belgio, hanno siglato la prima Dichiarazione europea sulla bicicletta, a Bruxelles, dov'è in corso la due giorni informale del Consiglio Ue Trasporti. Una dichiarazione che riconosce la bicicletta come"mezzo di trasporto sostenibile, accessibile e conveniente" e che fa seguito, come ricordato da Valean, alla dichiarazione europea sulla bicicletta adottata dalla Commissione europea lo scorso ottobre e che spiana la strada a una vera e propria strategia che potrebbe finire nell'agenda del prossimo esecutivo europe

