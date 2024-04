Le Iene: ospiti, storie e sensibilizzazione sull'autismo

Le Iene tornano martedì 2 aprile con una puntata scoppiettante ricca di ospiti e storie, pronte a far sorridere e commuovere il pubblico. C'è la cantante Clara Soccini, meglio conosciuta come Clara che, con la sua canzone 'Diamanti Grezzi' è stata una delle protagoniste dell'ultimo Festival di Sanremo. Ospiti anche i The Kolors che, insieme a Nicolò De Devitiis raccontano la loro giornata. E poi la storia di Franco Antonello e suo figlio Andrea.

L'intervento di papà e figlio, che il pubblico conosce ormai da anni, nella giornata dedicata all'autismo

