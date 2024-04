Le gonne di jeans lunghe sono di tendenza per la primavera 2024

Versatili quanto un pantalone chiaro, le gonne di jeans lunghe guadagnano terreno tra le tendenze moda della primavera 2024. Non a caso, la maxi skirt in denim è un capo irrinunciabile, poiché copre con la sua lunghezza ma, al tempo stesso, svela le gambe grazie agli spacchi o alle pieghe. Insomma, un pezzo intramontabile della moda anni Duemila che riscopre una nuova ondata di coolness sia in versione chiara che scura, arricchita da tasche o dettagli patchwork.

Disponibile in tanti modelli che variano per tagli e volumi, parlano di eleganza, come le gonne a tubino, o di spensieratezza come i modelli più ampi e comodi. Se si è a corto d'ispirazione nel trovare gli abbinamenti più adatti al proprio stile, basta tenere sempre un occhio rivolto alle ultime combo sperimentate dalle celebrity: Levante ha indossato un modello minimal, Benedetta Porcaroli ha optato per una skirt caratterizzata da una silhouette tubolare mentre Emili Sindlev ha sfoggiato un modello bicolor

